Affaire de la jupe: Voici les excuses de Laurent Baffie à Nolwenn Leroy diffusées ce soir dans "Salut les terriens" sur C8 - Vidéo

La polémique a agité le PAF toute la semaine, c'est ce que l'on appelle désormais, l'affaire de ma Jupe de Nolwenn. Une semaine après, Laurent Baffie va présenter ses excuses, ce soir mais à sa façon.

Dans cette séquence que jeanmarcmorandini.com vous propose découvrir en avant-première, Laurent Baffie débarque ce soir en camisole de force et déclare:

"J'ai touché la jupe d'une fille, ce n'est pas bien, je le sais, je l'ai expliqué à mes enfants et je l'ai fait quand même. Et moi qui suit très sensible à la cause des femmes battues, je sais que la prochaine fois que je vais prendre la parole pour parler de ça, on va me jeter la séquence à la gueule et j'aurai moins de crédit. Je comprends les filles qui ont été choquées. Je ne le ferai plus".

Regardez la séquence avant sa diffusion