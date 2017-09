USA: Tom Price, ministre de la Santé, empêtré dans un scandale lié à l'utilisation d'avions privés a démissionné cette nuit

Tom Price, ministre américain de la Santé empêtré dans un scandale lié à l'utilisation d'avions privés pour ses déplacements gouvernementaux, a démissionné, a annoncé la Maison Blanche. M. Price "a présenté sa démission et le président (Donald Trump) l'a acceptée", a indiqué l'exécutif américain dans un communiqué. Quelques minutes plus tôt, M. Trump avait laissé entendre que les heures de M. Price dans son gouvernement étaient comptées. "Je ne suis pas content, je peux vous le dire", avait-il déclaré lors d'un échange avec les journalistes depuis les jardins de la Maison Blanche, affirmant avoir été "déçu" par son ministre. Politico, qui a révélé l'affaire, avait décompté pas moins de 26 déplacements de Tom Price en avions privés depuis le début de l'année, pour un total dépassant 400.000 dollars.

En cause, notamment, un aller-retour entre Washington et Philadelphie dans un avion affrété pour 25.000 dollars, alors qu'il existe de nombreux vols entre les deux villes de la côte Est. Face à la polémique, le ministre a annoncé jeudi soir qu'il rembourserait les frais correspondant à son siège et s'est engagé à ne plus voyager que sur des lignes régulières. En vain. Cet orthopédiste de 62 ans, qui fut élu de la Géorgie (sud-est) à la Chambre des représentants, paye aussi probablement le mécontentement de Donald Trump sur l'échec de la réforme d'Obamacare, loi emblématique de son prédécesseur démocrate.

En annonçant la nomination de M. Price dans son gouvernement, le président américain avait affirmé qu'il était "exceptionnellement qualifié pour mener à bien notre engagement d'abroger et de remplacer l'Obamacare". Toutes les tentatives en ce sens ont depuis échoué au Congrès.