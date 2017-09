La chaîne de dessins animés américaine Cartoon Network célèbre ce dimanche ses 25 ans, avec l'ambition de rester à la pointe d'un secteur bousculé par les nouvelles technologies et des consommateurs de plus en plus connectés.

Lancée au moment où les audiences des dessins animés du matin flanchaient sur les chaînes généralistes et où "Les Simpson" s'imposaient comme les rois du prime-time, l'achat par Ted Turner de la bibliothèque des studios Hanna-Barbera pour 320 millions de dollars avait tout d'une folie. Mais Ted Turner, dont la société possédait déjà les catalogues de la MGM et de Warner Bros, pensait qu'il y avait une place à prendre pour une chaîne de dessins animés en continu, à destination des jeunes et des moins jeunes.

Sa vision était juste. Cartoon Network est aujourd'hui l'une des chaînes les plus populaires du câble, reçue dans quelque 100 millions de foyers américains et dans 170 autres pays. "Ce qui nous différencie, c'est que chez nous ce sont des artistes qui dirigent tout", a expliqué Rob Sorcher lors d'une récente visite de son siège à Burbank, en Californie.

"C'est une différence fondamentale avec la plupart des autres studios, parce que les artistes racontent les histoires à travers les dessins.

Dans la plupart des cas, il n'y a pas de scripts. Ensuite les animateurs les animent." A ses débuts, la chaîne se contentait de rediffusions de "Tom & Jerry", "Popeye", "Scoubidou", les "Pierrafeu" et de beaucoup d'autres classiques.

Plus récemment, Cartoon Network a été à l'origine de nombreux succès, comme "Steven Universe", "Star Wars: la Guerre des clones", "Les Super Nanas" ou "Adventure Time". "Ben 10", une série d'animation sur un garçon qui peut se transformer en extraterrestre, a été acclamée par la critique et a remporté trois Emmys -les récompenses de la télévision américaine- et près de 5 milliards de dollars en produits dérivés.

.