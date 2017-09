Porto Rico: Jay-Z et de Jennifer Lopez à l'affiche d'un concert à New York le 17 octobre pour lever des fonds

Le rappeur américain Jay-Z et la chanteuse Jennifer Lopez, née de parents portoricains, seront les têtes d'affiche d'un concert prévu à New York le 17 octobre et destiné à lever des fonds pour les victimes des derniers ouragans.

Daddy Yankee, co-interprète portoricain du tube mondial "Despacito", DJ Khaled, Cardi B, Joey Bada$$, Belly, Iggy Azalea et Vic Mensa devraient également se produire lors de ce concert prévu à Brooklyn, a précisé mercredi Tidal, l'application de streaming musical lancée par Jay-Z.