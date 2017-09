DERNIERE MINUTE - France 2 annonce que le départ de Christine Angot du plateau de Laurent Ruquier ne sera pas diffusé samedi soir

Hier soir, Laurent Ruquier et son équipe tournaient l'émission "On n'est pas couché" qui sera diffusée samedi soir sur France 2.

Selon RTL, la tension est rapidement montée d'un cran entre Christine Angot et une invitée.

Il s'agit de Sandrine Rousseau, venue notamment pour la promotion de son livre "Parler", dans lequel elle raconte les difficultés que l'on peut avoir à dénoncer une agression sexuelle. Rappelons que Sandrine Rousseau est l'une des femmes qui accusent Denis Baupin de harcèlement et d'agression sexuel.

L'ex-porte-parole d'EELV a révélé auprès de nos confrères avoir eu une "violente altercation" avec la nouvelle chroniqueuse. "Il s'est passé un violent clash, une violente altercation avec Christine Angot sur le plateau parce que la parole, c'est quelque chose de compliqué", a-t-elle expliqué, sans vouloir donner davantage de détails. "Cette émission, elle montre à quel point parler, c'est non seulement pas évident pas évident mais elle montre aussi que c'est absolument indispensable de faire évoluer la société sur ces sujets car on ne peut rester comme ça avec des femmes qui restent seules face à leurs problèmes. Pour moi, c'est impossible."

Le site de L'Express raconte l'altercation: Laurent Ruquier a évoqué les violences faites aux femmes et l'association créée par Sandrine Rousseau, qui a expliqué: "J'ai envie de donner aux femmes des outils pour se faire entendre". C'est à ce moment là que Christine Angot s'en est violemment pris à l'invitée: "Je vous interdis de dire ce que vous dites! (...) Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, vous auriez dû dire 'je'. On ne peut parler que de son viol.". Le public a vivement réagit, et a hué Christine Angot. Cette dernière a alors quitté le plateau, "malgré un "Reviens !" désespéré lancé par Laurent Ruquier, qui a ensuite déploré les huées du public. ", peut-on lire.

Et d'ajouter que la chroniqueuse" a regagné sa loge en hurlant. Après vingt minutes d'interruption, le tournage a finalement repris."

Une question se pose alors, cette séquence sera-t-elle diffusée à l'antenne samedi soir? La chaîne et la production précisent que la "vive altercation" entre Sandrine Rousseau et Christine Angot sera bien diffusée, mais en revanche, le départ du plateau de la chroniqueuse sera coupé au montage.

"La teneur de l'interview sera conservée, et les propos ne seront évidemment pas dénaturés. Seul le bref passage du départ du plateau, qui, éditorialement, n'apporte rien sur le fond, apparaîtra pas à l'écran. L'émission a en effet préféré ne pas diffuser cette image, à l'heure où plus rien ne s'efface, et faire preuve d'élégance." , déclare-t-on à nos confrères.