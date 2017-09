Manu Payet sera le maître de cérémonie de la 43e nuit des César qui aura lieu le vendredi 2 mars 2018

Dans un communiqué, Canal Plus vient d'annoncer le nom du prochain maître de cérémonie des César 2018. Il s'agira de Manu Payet. Le comédien succède ainsi à Jérôme Commandeur, qui a occupé cette place lors de la précédente édition.

Cet évènement culturel qui consacre les talents cinématographiques de l'année, aura lieu vendredi 2 mars 2018. La cérémonie sera diffusée à partir de 21H00 sur Canal Plus, en clair, en direct et en exclusivité depuis La Salle Pleyel.

Biographie

Manu Payet, comédien, réalisateur, humoriste, alterne depuis une dizaine d’années la scène et les plateaux de cinéma. Il est présent dans de nombreuses comédies populaires plébiscitées par le public : COCO (Gad Elmaleh, 2009), TOUT CE QUI BRILLE (Géraldine Nakache et Hervé Mimran, 2010), L’AMOUR C’EST MIEUX A DEUX (Dominique Farrugia et Arnaud Lemort, 2010), ou encore RADIOSTARS (Romain Lévy, 2011).

Après des débuts à la radio, il se distingue sur la chaîne COMEDIE ! avec des émissions telles que Bad People, Starloose Academy ou La Téloose.

Sa première apparition sur grand écran date de 2006 dans COMME T’Y ES BELLE! de Liza Azuelos. En 2007, il triomphe avec son one-man show MANU PAYET AU SPLENDID, produit par Dominique Farrugia, spectacle qu'il jouera les années suivantes au Bataclan et à l'Olympia.

En 2008, il double pour la première fois, Pô, le célèbre KUNG FU PANDA (animation des Studios Dreamworks), avant d’amorcer un tournant dans sa carrière en acceptant en 2009 son premier grand rôle au cinéma, celui de Steve dans COCO, le premier film de Gad Elmaleh.

Manu PAYET passe à la réalisation en 2014 et cosigne avec Rodolphe Lauga, SITUATION AMOUREUSE : C’EST COMPLIQUÉ. Continuant d'étoffer son jeu d’acteur, il endosse un rôle plus sombre dans UN DEBUT PROMETTEUR (2015) de Emma Luchini.

Il est récompensé en 2016 du Swann d’or du meilleur acteur (Festival de Cabourg) pour sa pres­ta­tion dans TOUT POUR ETRE HEUREUX de Cyril Gelblat.

Après une année cinématographique 2017 bien remplie qui l’a vu à l’affiche des films GANGSTERDAM de Romain Lévy et SOUS LE MEME TOIT de Dominique Farrugia, Manu PAYET fait aussi son retour sur scène, du 4 octobre au 31 décembre, au Théâtre de l'Oeuvre, avec son nouveau one-man show EMMANUEL.

Manu Payet est attendu le 24 janvier 2018 dans le long-métrage BUDAPEST, écrit avec Simon Moutaïrou, une comédie réalisée par Xavier Gens.

