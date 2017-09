Bernard Tapie remercie les supporters de l'OM pour leur soutien: "J'ai vu vos banderoles, j'ai entendu vos chants de soutien"

Bernard Tapie a, sur le site du journal La Provence, répondu aux supporters de l'Olympique de Marseille qui lui ont apporté leur soutien lors d'un match de Ligue 1 qui s'est déroulé dimanche.

Sur le site du quotidien, il déclare: "J'ai vu vos banderoles, j'ai entendu vos chants de soutien". Et d'ajouter: "Merci de cette formidable sympathie qui m'est d'un profond et inégalable réconfort". "À certains moments j'ai même pu voir vos regards", a poursuivi Bernard Tapie.

Et de conclure: "Tout ce qui, à l'intérieur de moi agit contre mon corps, est moins fort que ce que j'ai vu ce soir-là dans vos cœurs".

Rappelons que Bernard Tapie, 74 ans, est traité pour un "cancer de l'estomac". Sa famille s'est dite "optimiste" cette semaine.