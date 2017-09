France 2 annonce le renforcement cette saison des soirées consacrées aux documentaires en première partie de soirée

France 2 renforce ses soirées consacrées aux documentaires en première partie de soirée, créant une nouvelle case de diffusion et misant sur ses valeurs sûres que sont Frédéric Lopez, Marie Drucker, Laurent Delahousse et Stéphane Bern.

La saison dernière, 3,2 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé les documentaires de France 2, soit 12,8 % de parts de marché, a indiqué mardi, lors d'une conférence de presse, Caroline Got, directrice exécutive de France 2. Elle a rappelé des "succès" d'audience tels que le film "Planète animale" qui a rassemblé en février 4,8 millions de téléspectateurs (400.000 de plus en replay). Pour la saison 2017/2018, la chaîne conserve ses valeurs sûres avec des programmes comme "Rendez en terre inconnue". Le voyage de Frédéric Lopez avec Mélanie Doutey avait séduit la saison dernière 5,4 millions de téléspectateurs (plus de 20% de parts d'audience). Le 21e épisode entraînera Frédéric Lopez et le comédien Kev Adams au sud de l'Éthiopie. En outre, le journaliste développera le concept cette année dans l'hexagone avec "Rendez-vous en France".

Laurent Delahousse reprend aussi du service avec "Un Jour, Un destin", ses portraits qui seront consacrés à Jean-Paul Belmondo, Vincent Lindon, Bernard Blier, etc. Il présentera "20H55" avec des enquêtes de géopolitiques, dont une consacré à la Corée du Nord de Kim Jong-Un, ou encore "aux coulisses du pouvoir de Bachar al-Assad". En seconde partie de soirée, les films de société du magazine "Infrarouge" reviendront le mardi mais avec Marie Drucker, cette année, pour animer débats et discussions, de moins de 30 minutes, après certains films. A l'instar de "Harcèlement sexuel au travail" d'Andréa Rawlins-Gaston et Laurent Folleau, un "film manifeste" selon Catherine Alvaresse, directrice de l'unité documentaires et magazines culturels de France 2.

"Infrarouge" sera suivi de "25 nuances de doc", nouvelle case documentaire de la chaîne où seront diffusés 25 films par an. "Nous sommes la seule chaîne historique à ouvrir une nouvelle case documentaire de cette rentrée", a souligné Caroline Got. Stéphane Bern ne sera pas en reste avec le retour de "Secrets d'Histoires" où il conte la vie de grands personnages historiques sur les lieux où ils ont vécu, avec des éclairages d'historiens et des reconstitutions. La chaîne diffusera également des documentaires d'histoire couvrant "toutes les périodes" et de "formes très différentes : archives colorisées ou non, ponctuées ou non d'entretiens, animation ou parfois fiction dialoguée", a précisé Catherine Alvaresse.

"Jeunesses hitlériennes", documentaire de David Korn-Brzoza, ouvrira la saison. Raconté par Vincent Lindon, il retracera l'endoctrinement de toute l'Allemagne, grâce aux témoignages inédits de dix-sept Allemands enrôlés à l'adolescence et des images d'archives restaurées et colorisées. Parmi les "pépites" attendues, "Planète bleue" (2 x 90 min), un film à grand spectacle de James Honeyborne pour la BBC explore les océans, des mers polaires glacées aux atolls coralliens. "Grandeurs Nature", les documentaires sur la nature sauvage à destination d'un public familial reviendront les samedis après-midi.