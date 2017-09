Tout de suite dans "Morandini Live" sur CNews: Thierry Ardisson en plateau et Michel Drucker en direct

A 11h, Jean-Marc Morandini présente un nouveau numéro de Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People pour décrypter l'actualité des médias et la communication politique.

Au sommaire:

- Thierry Ardisson en direct et en plateau répond aux polémiques: Il a choisi Morandini Live pour s'exprimer et répondre aux enquêtes ouvertes par le CSA et aux polémiques relayées par la presse

- Michel Drucker sera en direct dans Morandini Live avant son prime ce soir sur France 3

- Affaire Maëylis: Les parents prennent la parole dans les médias

-