Plusieurs aéroports dans le monde perturbés aujourd'hui par une panne informatique entrainant de nombreux retards

Plusieurs aéroports du monde entier ont été confrontés aujourd'hui à des perturbations. Le Parisien rapporte qu'une panne informatique a touché un logiciel de la société Amadeus permettant de faire des réservations et d'enregistrer des passagers, Nos confrères indiquent que 125 compagnies aériennes utilisent le programme "aussi bien au sol que dans les airs".

De Londres Gatwick (Royaume-Uni) en passant par Zurich (Suisse) et Melbourne (Australie)... La panne a entraîné des perturbations dans plusieurs aéroports empêchant ainsi les passagers de prendre leurs avions à l'heure. De nombreux retards ont été dénombrés.

Dans un communiqué, rapporté par le Telegraph, la société Amadeus a expliqué que "pendant la matinée, [il y a eu] un problème de réseau qui a provoqué des perturbations dans certains de nos systèmes". Et d'indiquer que "ses équipes techniques avaient pris des mesures immédiates pour identifier la cause du problème et restaurer les services le plus rapidement possible. Cette action est en cours, les services étant progressivement restaurés".

.