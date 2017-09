Le film d'horreur "Ça", adaptation sur grand écran d'un roman de Stephen King, en tête du box-office français

Avec plus de 900.000 spectateurs dès sa première semaine d'exploitation, le film d'horreur "Ça", adaptation sur grand écran d'un roman d'épouvante de Stephen King, avec un clown maléfique à l'affiche, a pris la tête du box-office français, selon CBO Box-Office.

La dystopie de Tommy Wirkola, "Seven Sisters", s'est installée sur la seconde marche du podium, quatre semaines après sa sortie avec quelque 171.000 tickets supplémentaires, et un cumul à plus de 1,3 million d'entrées en France devant 390 écrans.

"Mon Garçon", thriller français avec Guillaume Canet, a attiré un peu plus de 150.000 spectateurs en première semaine. 4e au classement hebdo, le film "Barry Seal", de Doug Liman, avec Tom Cruise, a franchi le cap des 400.000 fauteuils en deuxième semaine.

