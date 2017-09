Thierry Thuillier, le directeur général de LCI, devient directeur de l'info de TF1 à la place de Catherine Nayl

Thierry Thuillier, le directeur général de LCI, va prendre la place de Catherine Nayl au poste de directeur de l'information de TF1, selon Télérama. Une information que Jeanmarcmorandini.com est en mesure de confirmer.

"L’actuelle directrice générale adjointe en charge de l’information du groupe se serait vu proposer un autre poste au sein du groupe TF1, qu’elle aurait refusé. Elle devrait donc quitter la chaîne rapidement", précisent nos confrères.

Catherine Nayl est directrice de l'information de TF1 depuis septembre 2008.

Biographie de Thierry Thullier

Né le 24 mai 1963, Thierry Thuillier a débuté sa carrière à TF1 au début des années 1990 comme reporter au sein du service étranger et politique intérieure, après une première expérience chez BVA en tant que chargé d’études « politique ».

En 1994, il intègre le service étranger de France 2, dont il prend la rédaction en chef six ans plus tard. Sur France2, il a notamment créé - et présenté - le magazine "Un œil sur la planète" en 2002.

Thierry Thuillier rejoint la chaîne d’information en continu I-Télé en 2008 en tant que directeur de la rédaction.

Deux ans plus tard, il est nommé Directeur de la rédaction de France Télévisions. En 2013, il prend en parallèle la Direction de France 2.

Il quitte le groupe France Télévisions en 2015 pour rejoindre Canal+ en tant que Directeur des Sports. Il rejoint Eléphant & Cie début 2016 pour développer une nouvelle offre de magazines et de programmes de flux.

En juillet 2016, Thierry Thuillier a été nommé directeur général de LCI.

.