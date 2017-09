En plein direct, Cyril Hanouna se lâche sur le magazine "Voici" et le traite de "torchon" - VIDEO

Hier soir, dans "Touche pas à mon poste" sur C8, Isabelle Morini-Bosc a poussé un coup de gueule contre deux titres de magazines people, "Voici" et "Oops". L'occasion pour Cyril Hanouna de se lâcher et de s'en prendre à ces titres.

"Cet été, Oops avait dit que j'étais seul au monde, et que je n'avais plus d'amis", a-t-il débuté en plein direct. Et d'ajouter : "Voici, ils nous fracassent toutes les semaines. Ils nous détestent. Je ne lis pas ce journal, parce que je trouve que c'est un torchon !".

Quelques instants plus tard, en découvrant la dernière Une du magazine, Cyril Hanouna a déclaré : "Je ne sais pas s'ils ne disent pas que des conneries".

.

Regardez

.