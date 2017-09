Le journaliste éco de BFMTV Nicolas Doze critique les techniques utilisées par le magazine "Cash Investigation" - Regardez

Hier soir sur France 5, Nicolas Doze était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans "C à vous". Le journaliste a donné son avis sur l'émission "Cash Investigation" qui fait beaucoup de bruit depuis sa diffusion, mardi, après son enquête sur Lidl.

"Ce qui me dérange avec l'émission d'Elise Lucet c'est que, le travail du journaliste, c'est de partir d’éléments factuels pour arriver à une conclusion. Et là, l'émission part d'une conclusion et va chercher les éléments qui vont permettre de nourrir la conclusion qu'elle veut démontrer", explique-t-il en précisant ne pas "avoir vu" l'émission en question.

Pour lui, "on peut montrer des choses qui se passent bien". "Mais, cette émission montre toujours des choses qui se passent mal", a-t-il lâché.

