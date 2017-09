Tout de suite, "Morandini Live" sur CNews avec JL Reichmann, les coulisses du jeu d'Hanouna et la grève chez Lidl

A 11h, Jean-Marc Morandini présente un nouveau numéro de Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People pour décrypter l'actualité des médias et la communication politique.

Au sommaire:

- Florent Pagny s'explique sur son exil fiscal

- Des salariés de Lidl en grève après l'émission d'Elise Lucet

-Spécial jeux télé avec Jean-Luc Reichmann en direct, un reportage exclusif dans les coulisses du nouveau jeu de Cyril Hanouna "Family Battle", François Viot pour son livre sur les jeux télé, l'affaire de la triche dans Intervilles.