Nolwenn s'exprime pour la première fois depuis la polémique sur le geste de Laurent Baffie pendant l'émission de Thierry Ardisson

L'affaire Nolwenn continue à faire beaucoup de bruit dans le monde des médias, et le geste de Laurent Baffie qui soulève légèrement la jupe de la chanteuse chez Ardisson déclenche même des passions au moins que Roselyne Bachelot a même déclaré que "Cette femme est victime d'une agres­sion qu'elle ne souhaite pas, où un homme relève sa jupe, ce qui est vrai­ment quelque chose d'insup­por­table."

Seule question intéressant qu'en pense vraiment la principale intéressée Nolwenn ?

«Avec mon caractère bien trempé, si je m’étais sentie agressée, je me serais défendue et je lui aurais donné un coup de coude dans la figure. Je l’aurais fait avec n’importe qui d’autre mais Laurent est effectivement un ami, on se connaît depuis quinze ans et il a toujours été bienveillant et respecteux avec moi. (...) Je ne comprends pas pourquoi cela prend de telles proportions alors que j’ai désamorcé le problème tout de suite. Dans l’absolu je comprends de telles réactions, car c’est un combat qu’il faut mener, mais là c’est le mauvais exemple et Laurent la mauvaise personne à attaquer."