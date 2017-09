Florent Pagny s'explique dans "Quotidien" sur son exil fiscal et qualifie de traître" le journaliste du Parisien qui a publié l'information

Florent Pagny s'est expliqué hier soir dans Quotidien sur TMC sur son exil fiscal au Portugal et expliqué qu'il continuait à payer une partie de ses impôts en France et que tout ce qu'il faisait était légal: "Tout ce que je fais en France, je paye mon impôt (...) Je le paye toujours même quand je deviens résident fiscal à l'étranger. Ca ne concerne que les royalties. J'ai pas honte. Je suis dans la légalité. La vie me le permet. Ça va, les mecs, on a assez donné ! Si on peut pas en profiter pour se la faire un peu plus belle, excusez-nous ! Je vois pas où est le mal si c'est légal. Je fais pas de fraude."

Mais, le chanteur s'en est également pris au journaliste du Parisien qui a réalisé son interview et l'a qualifié de traître:

""La question c'était 'où vous vivez ?' Et j'ai dit 'Eh bien en fait, je vis nulle part. Je passe trois-quatre mois aux Etats-Unis pour voir les enfants, trois-quatre mois en Argentine et trois-quatre mois en France car j'ai mon activité. Et, il y a pas longtemps, j'ai atteri au Portugal pour des raisons fiscales. Mais je termine cette interview en disant 'Cette partie là, c'est pour toi. Tu ne le mets pas en ligne.'Mais moi, je sais que ce journaliste est un traite. Ca m'amusait de l'emmener au bout pour voir s'il était capable de le faire et de publier cette partie de l'interview. Et il l'a fait."