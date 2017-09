Les acteurs de la saga "Game of Thrones" Kit Harington (Jon Snow) et Rose Leslie (Ygritte) annoncent leurs fiançailles

En couple à la vie comme à l'écran: les acteurs de "Game of Thrones" Kit Harington (Jon Snow dans la série) et Rose Leslie (Ygritte) ont annoncé mercredi leurs fiançailles dans le quotidien britannique The Times. Les deux Britanniques ont publié les bans de mariage dans un style inspiré du ton de la série.

"Les fiançailles se déroulent entre Kit, plus jeune fils de David et Deborah Harington de Worcestershire, et Rose, fille de Sebastian et Candy Leslie de Aberdeenshire", est-il indiqué dans le journal. Les deux acteurs, âgés chacun de 30 ans, s'étaient rencontrés en Islande en 2012, sur le plateau du tournage de la série à succès. Ils n'avaient toutefois officialisé leur relation qu'en avril 2016 sur le tapis rouge des Laurence Olivier Awards, les récompenses du théâtre britannique.

Dans la série, le personnage de Rose Leslie et celui d'Harington sont en couple à partir de la saison 2. Mais la mort d'Ygritte dans la saison 4 met un terme à cette relation amoureuse.