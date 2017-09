Les syndicats de France Télévisions protestent contre la baisse des crédits de l'audiovisuel public dans le budget 2018

Les syndicats de France Télévisions ont protesté contre la baisse des crédits de l'audiovisuel public dans le budget 2018 et un projet de réorganisation des éditions locales d'info sur France 3, qui a entraîné une grève dans les locales de la chaîne.

A l'occasion d'un comité central d'entreprise qui a débuté mercredi, les élus du personnel ont quitté la réunion et adopté à l'unanimité le déclenchement d'une procédure d'alerte interne, ont-ils indiqué à l'AFP. "Les économies demandées à l'audiovisuel public par les autorités de tutelle, et en particulier pour France Télévisions qui devra compenser un manque à gagner de 50 millions d'euros, constituent une nouvelle attaque contre le service public et le groupe France Télévisions d'une brutalité sans précédent", protestent les syndicats du groupe public dans un communiqué. A elles seules, ces économies, confirmées dans le projet de budget 2018 présenté ce mercredi, "représentent un équivalent de 600 à 700 emplois", si elles devaient se traduire en baisse d'effectifs, ont indiqué les élus du CCE.

Des actions dans le cadre de ce comité et une grève au sein de France 3, qui a affecté "l'ensemble des éditions régionales" selon la direction, ont également été organisées pour dénoncer un projet de réorganisation qui va conduire à l'arrêt de la diffusion de plusieurs éditions locales.

Selon le SNJ de France Télévisions, au-delà de l'arrêt programmé de certains décrochages locaux, réalisés depuis Brest et Pau, qui a déjà été annoncé récemment, "la direction veut supprimer toutes les locales de France 3 d'ici à la fin 2018". "C'est la visibilité du territoire Béarn qui est en jeu", a déclaré Elise Daycard, journaliste, déléguée FO à France 3 Béarn. "Tous les reportages dans nos vallées, notre problématique montagne par exemple, disparaîtront au profit d'une actualité vue de Bordeaux. Ce ne sera plus le Béarn tel qu'il est, mais le Béarn vu de Bordeaux".