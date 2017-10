La BBC a lancé un nouveau service radio sur ondes courtes trois heures par jour accessible aux Nord-Coréens

La BBC a lancé un nouveau service radio et d'informations en ligne en coréen dont la "plupart" du contenu sera accessible aux Nord-Coréens. Ce nouveau service, diffusé sur ondes courtes trois heures par jour et une heure sur ondes moyennes, disposera d'une équipe dédiée installée à Séoul, Londres et Washington. "BBC News Korean s'appuiera sur la réputation de longue date (...) d'impartialité que le service monde de la BBC a acquise", a déclaré Francesca Unsworth, directrice du BBC World Service, dans un communiqué.

Selon un porte-parole de BBC World Service, "la plupart" de ces nouveaux programmes peuvent parvenir en Corée du Nord malgré le "brouillage" mis en place par les autorités nord-coréennes.

L'accès à l'information est étroitement contrôlé par le régime de Pyongyang. Pour avoir accès aux programmes de médias étrangers comme la radiotélévision du gouvernement américain Voice of America ou Radio Free Asia, les Nord-Coréens doivent recourir à l'illégalité et un outillage de haute technologie. Le service coréen de la BBC est l'un des 12 nouveaux lancés cette année par le groupe britannique grâce à une subvention publique de 291 millions de livres sterling (332 millions d'euros) destinée à renforcer le réseau international de la "beeb".

La BBC émet ainsi désormais en langues punjabi, yoruba ou pidgin, et espère doubler son audience mondiale à 500 millions de personnes d'ici 2022.