Audiences TNT: Arte leader à 942.000 téléspectateurs avec un film - Les mags de TMC et W9 au coude-à-coude au-dessus des 700.000

Arte programmait un film. "Le souper" a réuni 942.000 téléspectateurs et 4 % de part de marché.

TMC misait sur un magazine. Le numéro de "90' Enquêtes" a attiré 762.000 téléspectateurs, soit 4 % de part de marché.

"Enquêtes criminelles" était diffusé sur W9. Le programme a convaincu 734.000 personnes, soit 3,4 % de part de marché.

"100 jours avec les gendarmes de l'autoroute des vacances" était diffusé sur C8. Le documentaire a attiré 687.000 téléspectateurs, soit 3,5 % de part de marché.

France 4 proposait un film. "Le premier jour du reste de ta vie" a séduit 631.000 téléspectateurs, soit 2,8 % de part de marché.

France 5 proposait un documentaire. "Le monde en face - Autopsie d'un scandale politique : l'écotaxe" a séduit 535.000 téléspectateurs pour 2,4% du public.

HD1 misait sur une série. "Section de recherches" a attiré 415.000 téléspectateurs, et 1,9 % du public.

6Ter misait sur un téléfilm. "Moi et ses ex" a séduit 372.000 téléspectateurs et 1,6 % du public.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Supercar Megabuild" a séduit 338.000 téléspectateurs et 1,5 % du public.

NT1 diffusait une série. "The Tomorrow People" a attiré 320.000 téléspectateurs, soit 1,4 % du public.

NRJ12 diffusait un téléfilm. "The specialist" a captivé 296.000 téléspectateurs, soit 1,3 % de part de marché.

CSTAR proposait un téléfilm. "Indestructibles" a attiré 272.000 téléspectateurs, soit 1,2 % de part de marché.

Chérie 25 pariait sur "Soeur Thérèse.com". Le téléfilm a convaincu 265.000 téléspectateurs et 1,1 % de part de marché.

Gulli misait sur une série. "Père et maire" a captivé 225.000 téléspectateurs pour 1 % du public.

France O pariait sur "Investigations". L'émission a captivé 126.000 personnes et 0,6 % du public.

Numéro 23 pariait sur "Call the midwife". La série a convaincu 111.000 personnes, et 0,5 % du public.

