Le PS "regrette" l'organisation d'un débat Jean-Luc Mélenchon/Edouard Philippe demain soir dans "L'émission politique" sur France 2

Demain soir, en prime-time, Léa Salamé présentera le premier numéro de "L'émission politique" de la saison. La journaliste recevra Edouard Philippe, le Premier ministre qui sera opposé au cours de l'émission à Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France Insoumise.

Dans un communiqué, le Parti Socialiste indique "regretter ce choix qui participe à installer l’idée qu’il n’y aurait qu’une seule opposition dans le pays, une seule manière de s’opposer, une seule voix pour la porter". "Nous refusons de réduire la vie démocratique à la perspective de ce face-à-face en vase clos", précise le parti politique.

Et d'ajouter : "Il est temps de cesser d’alimenter ce petit jeu d’une majorité qui choisit son opposition et d’une opposition qui se rêve unique et solitaire. Car ce duel ne promet qu’un objectif, instaurer un Yalta politique pour liquider les autres forces politiques. On nous annonce un face-à-face « musclé », à la mesure des invectives que les deux camps se jettent à la face depuis des semaines. Les audiences devraient y gagner ce que la qualité du débat démocratique y perdra".

