Morandini Zap: Catherine et Liliane ont un avis partagé sur le site Internet TripAdvisor

Hier soir sur Canal Plus, Catherine et Liliane ont évoqué le site TripAdvisor sur lequel tous les internautes peuvent mettre, par exemple, leur avis sur les restaurants.

Un site qui n'avait pas l'air d'inspirer Catherine. "Tout le monde juge tout le monde. Enfin, c'est pas possible", a-t-elle lâché à son acolyte. Mais, très vite, elle va changer d'avis pour partager son avis sur TripAdvisor.

