Tout de suite, "Morandini Live" sur CNews: Retour sur "Cash Investigation" - Intervilles - Débat sur les vaccins et les médias

A 11h, Jean-Marc Morandini présente un nouveau numéro de Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People pour décrypter l'actualité des médias et la communication politique.

Au sommaire de ce mercredi:

- Cash Investigation: Les suites des accusations de France 2, hier soir, contre Lidl et Free

- Olivier Chiabodo précise ses accusations contre Intervilles et TF1

- Débat: Les médias disent-ils la vérité sur les vaccins ? En direct deux médecins face à face

- Cauchemar en cuisine: Retour sur ce candidat vu la semaine dernière et devenu SDF