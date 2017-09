Le groupe Aerosmith annule la fin de sa tournée suite à des problèmes de santé "inattendus" de son leader Steven Tyler

Aerosmith annonce que la fin de sa tournée en Amérique latine est purement et simplement annulée. Son leader Steven Tyler doit retourner aux Etats-Unis suite à des problèmes de santé "inattendus", afin d'être soigné "au plus vite.".

"Je vous demande pardon, j'ai l'impression de vous laisser tomber. Je ne serai pas en mesure d'assurer les derniers concerts de cette tournée (...) ma vie n'est pas en danger, mais je dois m'occuper de ça, me faire soigner et me reposer sans tarder pour pouvoir être présent lors des prochains concerts", écrit Steven Tyler. Et d'ajouter: "Je promets que je reviendrai (...) Comme on dit, nous les humains faisons des plans et Dieu rigole".