Elise Lucet diffuse l'enregistrement des menaces d'un directeur régional à un patron de magasin des supermarchés Lidl - Vidéo

C'est un des séquences choc que l'on a pu entendre hier soir sur France 2 dans l'émission Cash Investigation d'Elise Lucet. Il s'agit d'une conversation enregistrée entre un chef de magasin son directeur régional.

Les propos sont violents avec des menaces très claires: "Si je viens et que le magasin est mal tenu, je te promets que toi et moi on se verra toutes les semaines. (...) Ça va être à feu et à sang (...). Je te mettrai six jours de mise à pied à longueur de temps, tu vas mourir. J'ai plus d'avocats que toi !"

Lidl a promis de répondre. "Nous ferons un communiqué avec des éléments de réponse aux différents points soulevés, après avoir visionné l'émission", a assuré l'entreprise sur Twitter.

