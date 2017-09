Des anciens d'Altice, Discovery et de Dailymotion préparent pour l'automne un nouveau média vidéo 100% réseaux sociaux

Des anciens dirigeants d'Altice, Dailymotion et Discovery vont lancer à l'automne un nouveau média 100% vidéo et 100% réseaux sociaux, selon des informations de Challenges et du site Electron libre confirmées mardi par ses fondateurs. Le média s'inspire d'initiatives américaines à succès comme "Now This" et "AJ+" (Al Jazeera). A l'origine de ce projet: l'ancien directeur général adjoint du pôle médias du groupe SFR, Bernard Mourad, l'ancien directeur général de Dailymotion Giuseppe de Martino et Arnaud Maillard, ex-patron du numérique chez Discovery (Eurosport). Le projet est baptisé pour l'instant "Looper", en hommage à la "boucle" de la "viralité" sur les réseaux sociaux.

Selon Bernard Mourad, "Looper se positionnera plus sur l'intelligence que l'impertinence", par rapport à "l'esprit Canal+" de Brut, un autre média semblable, lancé en France en 2016 avec un grand succès sur les réseaux sociaux. "On veut produire des vidéos de 30 secondes à 3 minutes où les spectateurs apprennent quelque chose", a précisé l'investisseur à l'AFP. "Il y a une forte demande des annonceurs pour des vidéos de qualité, auxquelles ils soient fiers de s'associer".

Bernard Mourad, ancien de la banque Morgan Stanley et proche d'Emmanuel Macron, a pris la présidence de la société dont il a initié le premier tour de table de plus d'un million d'euros. La société compte notamment parmi ses investisseurs Franck Papazian, le PDG du groupe Mediaschool (25 écoles spécialisées dans la communication ainsi que les médias spécialisés CB News et INfluencia).

"On veut tirer le public vers le haut, apporter en images quelque chose qui n'existe pas en France", a souligné à l'AFP Giuseppe de Martino, qui sera le directeur général de Looper. "C'est un média destiné aux +thumbennials+, ceux qui s'informent avec leur pouce", a-t-il expliqué.