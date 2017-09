"Nina" revient pour une troisième saison inédite le mercredi 18 octobre en prime-time sur France 2

Bonne nouvelle pour les fidèles téléspectateurs de "Nina", la série revient sur France 2 pour une troisième saison inédite, avec notamment Annelise Hesme au casting.

C'est à partir du mercredi 18 octobre à 20h55 que les épisodes seront diffusés.

Résumé:

Fraîchement titularisée infirmière, la jeune femme a tout pour elle, sauf du temps. Elle enchaîne les gardes et les cours à la fac de médecine alors que sa fille présente tous les symptômes d’une crise d’adolescence aiguë et que son ex reprend du service à l’hôpital et dans sa vie.

Suite à la fusion avec l’hôpital Nord, le service de médecine interne de Madeleine-Brès voit arriver à sa tête un nouveau chef de service : Caroline Bergman, 50 ans, ambitieuse, avec des envies de gestion à l’américaine... Dans le collimateur de la nouvelle chef : Nina, qui travaille à temps partiel pour l’hôpital depuis qu’elle a repris ses études de médecine. Pas encore médecin, mais plus qu’infirmière, Nina se retrouve plus que jamais plongée au coeur de son paradoxe ! Pas facile pour notre héroïne qui doit, de plus, gérer le retour de Costa dans sa vie et... dans sa maison, après six mois passés au bout du monde à faire de la médecine humanitaire, ainsi qu’un amour naissant qui pourrait bien occuper une place prépondérante dans sa vie...