La nouvelle saison de "La France a un incroyable talent" sera lancée le jeudi 26 octobre, à 21h00, sur M6

Le jeudi 26 octobre prochain, à 21h00, M6 lancera la nouvelle saison de "La France a un incroyable talent". Comme la précédente saison, le programme est présenté par David Ginola.

Acrobates, danseurs, humoristes, chanteurs, magiciens, performeurs en tous genres… Cette saison offrira beaucoup d’émotion, de rire et de surprises avec des performances jamais vues dans l’émission. Qu’importe leur âge, profession, niveau ou années d’expérience… les artistes que vous découvrirez au cours des prochaines semaines n’auront d’autres points communs qu’un talent à faire valoir et une même passion pour leur discipline. Ils auront 2 minutes seulement pour convaincre le jury et le public et peut-être enfin réaliser leur rêve !

Les candidats passeront devant un jury composé de Gilbert Rozon, Hélène Ségara, Eric Antoine et Kamel Ouali.

En deuxième partie de soirée, Jérôme Anthony vous donne rendez-vous pour le meilleur des coulisses de l’émission. Chaque semaine, vous découvrirez tout l’univers de l’émission avec des interviews inédites des candidats du jour et un florilège des numéros les plus incroyables du concours à travers le monde !

Avec le “Que sont-ils devenus ?”, vous saurez également tout de l’actualité des talents les plus marquants rencontrés dans l’émission, au cours des 11 dernières années

.