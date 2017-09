Jupe de Nolwenn: Découvrez les réactions de Maurane, Isabelle Mergault, Alessandra Sublet, Capucine Anav...

Samedi soir, Nolwenn Leroy était l'une des invitées de "Salut les Terriens" sur C8. Au cours de l'émission, la chanteuse, qui vient de sortir un nouvel album, était aux côtés de Laurent Baffie. Au début de l'interview, l'humoriste a remonté la robe de l'artiste.

Un geste qui a provoqué de nombreuses réactions sur Twitter. Hier, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel annonçait avoir reçu des dizaines de signalements, entrainant l'ouverture d'une enquête après cette séquence. Depuis cette décision, des personnalités ont réagi en défendant Laurent Baffie (voir ci-dessous).

De son côté, en exclusivité, Thierry Ardission s'est exprimé hier après-midi sur Jeanmarcmorandini.com. L'animateur de "Salut les Terriens" a déclaré : "Je trouve cela incroyable ! C’est Orwell ! On rêve ! Je suis un citoyen français qui répond aux lois de mon pays. Si une association de lutte contre le remonté de jupe m’attaque, très bien. Mais, moi, le CSA, je ne reconnais pas cette juridiction intermédiaire".

Et d'ajouter : "Le CSA s’appuie sur des signalements, je déteste ce système de dénonciation anonyme. On se croirait en 1942, époque où les Français avaient déjà une fâcheuse tendance à dénoncer… Je fais ce que je veux ! C’était une blague entre Laurent Baffie et Nolwenn Leroy qui sont par ailleurs très très potes !".

Voici quelques réactions de personnalités postées sur Twitter

