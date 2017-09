Jupe de Nolwenn Leroy: Rachid Arhab se demande si le CSA a eu raison de se saisir de cette affaire - VIDEO

Samedi, dans Salut les Terriens sur C8 , Laurent Baffie s'est amusé à remon­ter la robe de Nolwenn Leroy. Une scène qui a poussé les téléspec­ta­teurs à dépo­ser plainte auprès du CSA. (Toutes les infos ICI)

Hier soir dans TPMP sur C8, Rachid Arhab a évoqué cette affaire. L'ex-membre du CSA a tenu à rappeler que "le CSA n'ouvre pas une enquête. Ce n'est pas un tribunal". "Le CSA peut se saisir ou être saisi par des téléspectateurs", a-t-il indiqué.

"Quand je m'occupais des affaires de déontologie au CSA, c'était sur des affaires de rigueur de l'information. Je constate qu'il y a de plus en plus un glissement vers des séquences plus ou moins inspirées. Celle-ci en est une. Je me demande pourquoi on en parle autant", a-t-il continué en précisant qu'il ne "serait pas intervenu" sur cette affaire s'il avait été au CSA.

