Belgique: Un site Internet qui recrute des étudiantes pour des "hommes riches" au coeur d'une vive polémique

Un site de rencontres sur internet promettant aux étudiantes d'"améliorer" leur niveau de vie en rencontrant des hommes "riches", dans des publicités près des universités, suscite une vague de critiques en Belgique.

La Fédération Wallonie-Bruxelles, dont dépend l'enseignement supérieur dans la capitale belge, a annoncé qu'elle déposerait plainte pour incitation à la débauche et la prostitution contre www.richmeetbeautiful.be.

Ce site, lancé il y a quelques semaines en Belgique, a démarré une campagne publicitaire vendredi dans Bruxelles avec deux camions surmontés d'énormes panneaux apostrophant leur cible par un "Hey les étudiantes !".

"Améliorez votre style de vie, sortez avec un +sugardaddy+", poursuit l'annonce, illustrée d'une poitrine féminine à peine cachée par un soutien-gorge rouge.

Le site a pour objectif de mettre en relation des "sugardaddies" (littéralement "papas gâteaux", des hommes âgés et riches, qui se prétendent beaux et intelligents) avec des "sugarbabies", dont la principale caractéristique semble être qu'elles sont jeunes, jolies et de préférence étudiantes.