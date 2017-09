Tout de suite, Morandini Live sur CNews:L'affaire Baffie-Nolwenn Leroy/Henri Guaino en plateau/Wendy Bouchard pour sa spéciale sur France 3

A 11h, Jean-Marc Morandini présente un nouveau numéro de Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People pour décrypter l'actualité des médias et la communication politique.

Au sommaire de ce mardi:

- L'affaire Baffie/Nolwenn Leroy: Les faits, les images, les commentaires

- Wendy Bouchard en direct: Elle présente ce soir une émission en direct sur France 3 sur les ados qui deviennent parents après un épisode spécial de Plus Belle la vie

- Henri Guaino sera en direct sur notre plateau. L'ancien homme politique est désormais chroniqueur sur Sud Radio. Que pense-t-il de sa nouvelle vie ?

- Bernard Tapie face au cancer : Pourquoi les stars parlent-elle publiquement de leur combat contre le cancer ? Est-ce une forme de thérapie ?