Intervilles - TF1 envisage de porter plainte contre Olivier Chiabodo pour "dénonciation calomnieuse"

En 1997, "Le Canard Enchaîné" révélait qu'Olivier Chiabodo, animateur du jeu "Intervilles", avait triché et favorisé l'équipe du Puy-du-Fou lors d'une émission en l'aidant lors d'un quiz. Suite à ces révélations, TF1, qui diffusait l'émission, décide de le licencier et de porter plainte contre X avant de le réembaucher en 2006.

"En 2008, le salarié est progressivement évincé de TF 1, et fait l'objet d'un détachement dans un fonds de dotation. Un placard doré mais pas de tout repos, selon l'intéressé, qui va finalement être remercié plus de huit ans plus tard", indique Le Parisien.

Aujourd’hui, l'animateur, qui a toujours nié la tricherie, vient de porter plainte contre X pour "harcèlement moral". Olivier Chiabodo accuse la chaîne d'avoir acheté son silence.

Pour lui, son producteur Gérard Louvin serait à l'origine de la tricherie. Alors qu'il portait une oreillette, l'animateur aurait exécuté "les ordres donnés par son ex-patron, qui aurait ainsi pris, seul, la décision d'éliminer certains candidats ou de complexifier les épreuves", indiquent nos confrères.

Ils ajoutent qu'Olivier Chiabodo a reçu, en 2010 dans les locaux de la chaîne, des menaces, notamment de mort, proférées par son ex-producteur. Son avocat, Maitre Yassine Maharsi, précise que l'ex-animateur a assisté à des "choses plus graves qui nécessitent des investigation sérieuses".

De son côté, interrogé par nos confrères, Gérard Louvin juge les accusations "ridicules" et "ne pas savoir de quoi on parle". TF1 dit "ignorer tout de cette plainte et étant dans une procédure de contentieux avec l'intéressé".

Précision: Il est interdit aujourd'hui de rediffuser les images de la "triche" dans Intervilles qui avait provoqué scandale et polémique.

Ce matin, TF1 a réagi aux accusations d'Olivier Chiabodo dans un communiqué (voir ci-dessous). La chaîne envisage de porter plainte contre lui pour "dénonciation calomnieuse".

