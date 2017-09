Dans "Morandini Live" sur CNews, le journaliste Olivier Delacroix ému en évoquant la disparition de son fils - VIDEO

Ce matin, Olivier Delacroix était l'invité de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. Le présentateur de l'émission "Dans les yeux d'Olivier" sur France 2 est revenu sur la disparition de son fils, décédé d'une malformation cardiaque, à l'âge de deux mois. Une disparition qu'il a évoquée dans un ouvrage.

"Ca s'adresse à ceux qui traverse ce genre d'ouragan, car il n'y a pas de pire chose. Montrer que l'on peut se remettre du pire et que l'on peut rester debout. Je trouve qu'il faut en parler avec pudeur", a déclaré le journaliste, avec émotion.

Et d'ajouter : "On survit. C'est une cicatrice qui ne se referme jamais. Il faut gérer ça, autrement vous tombez. Depuis vingt ans, je gère ça avec ma femme. C'est quelque chose de très personnel. J'ai du mal à vous dire comment je tiens debout. J'ai eu une petite fille, quatre ans après. Quand je la regarde, ça me donne la force de m'investir pour elle et de continuer".

Olivier Delacroix a précisé que "ce sont des épisodes de la vie, qui guettent tout le monde". "Le partager, c'est quelque chose d'important parce que ça montre qu'on peut revenir de très loin", a-t-il précisé. "Mon fils devrait avoir 17 ans. Je devrais aller avec lui mardi au Parc des Princes. Ça vous traverse plein de fois dans la journée. Il faut apprendre à dompter la peur du vide", a conclu Olivier Delacroix.

