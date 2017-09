Florent Pagny révèle qu'il va s'installer au Portugal "pour des raisons fiscales"

A l'occasion de la sortie de son nouvel album, Florent Pagny a accordé une interview au Parisien. Le chanteur a notamment révélé qu'il va s'installer au Portugal "pour des raisons fiscales".

"Il n'y a pas d'impôt sur la succession, pas d'impôt sur la fortune et pas d'impôt sur les royalties pendant dix ans", indique-t-il en précisant que "tous les artistes commencent à s'installer là-bas". "On pourrait vivre en France, mais il y a des limites à ne pas dépasser. C'est pour ça que tout le monde est parti", continue-t-il.

Et d'ajouter : "J'ai donné et je donne encore. Tout ce qui est prestations en France, les concerts, The Voice, je paie des impôts dessus".

