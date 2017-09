La gaffe de Radio France qui diffuse les commentaires désobligeants sur des candidats pigistes journalistes: "Voix de poissonnière"...

C'est une boulette qui a été commise par Radio France et révélée par le syndicat SNJ du groupe public sur son site Internet dans un billet intitulé "Quand la sélection vire à l'humiliation".

Le fichier des résultats de la sélection pour le planning - des journalistes qui travaillent en permanence pour les rédactions de Radio France (à Paris et en région) en CDD - a été envoyé à tous les pigistes ayant passé l'épreuve. Sur celui-ci, on peut y découvrir de nombreux commentaires des membres du jury ou encore les notes des journalistes ayant passé le concours - l'accès au planning se fait sur concours deux fois par an.

Voici quelques appréciations qui ont été inscrites sur le fichier : "Il s'écoute trop et raconte des conneries", "Débit un peu désinvolte et limite poissonnière", "Voici France Bleu Junior. C'est Tchoupi fait du journalisme", "À une voix de vendeur de supermarché", "Il faut peut-être se calmer sur les emphétamines" (sic), "Voix de crécelle, voix nasillarde.... " ou encore "Il serait pas mal en démonstrateur à Auchan ou DJ au Macumba".

Sur son site Internet, le SNJ-Radio France s’interroge sur la sélection de l'entrée au planning qui "présente toujours aussi peu de garanties d'équité entre les candidats". Pour lui, il faut "une réforme du concours est indispensable et urgente".

