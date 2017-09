NRJ Music Awards 2017: Découvrez les nommés dans les catégories "Révélation Francophone" et "Révélation Internationale" de l'année

Le samedi 4 novembre prochain, à 21h00, la 19ème cérémonie des NRJ Music Awards, présentée par Nikos Aliagas, aura lieu en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Elle sera diffusée sur TF1 et NRJ. Dans un communiqué, la chaîne indique que The Weeknd vient de confirmer sa présence sur la scène.

A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 29 octobre à 23h59, le public pourra voter pour ses artistes/titres préférés, sur nrj.fr et mytf1.fr une fois par jour dans chaque catégorie, parmi les nommés préalablement choisis.

Pour cette 19ème édition, la mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : il ne sera possible de voter, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour. La gestion des votes est toujours confiée à la société ATOS WORLDLINE,le centre d’expertise d’ATOS dans les services transactionnels de haute technologie.

La douzième catégorie, « Chanson Française de l'année », sera révélée ultérieurement et les votes se feront en direct par téléphone et par SMS tout au long de la cérémonie.

TF1 vient de dévoiler les nommés dans les deux premières catégorie :

Révélation Francophone de l'année

Boostee

Lisandro Cuxi

Lenni-Kim

Lartiste

Léa Paci

TiBZ

Révélation Internationale de l’année

Jonas Blue

DJ Khaled

Rag'n'Bone Man

Shawn Mendes

Juia Michaels

Harry Styles