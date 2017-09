Découvrez les premières images des prochains épisodes de la série "Quadras" diffusés demain soir sur M6 - VIDEO

Demain, en prime-time, M6 diffusera deux nouveaux épisodes de sa série "Quadras". Au casting, les téléspectateurs retrouveront Alix Poisson, François-Xavier Demaison, Sarah Le Picard, Stéphan Wojtowicz, Jean-Philippe Ricci, Charlie Bruneau ou encore Julien Boisselier.

Présentation de l'épisode diffusé à 21h00

À la table des mariés, Anne, institutrice et sœur d'Agnès, ne sait plus comment se débarrasser de Jackson, qui la drague avec insistance… 18 mois plus tôt, débordée par sa classe de 36 élèves, Anne décidait de prendre une année sabbatique et de partir en Afrique pour renouer avec les « vraies choses » et les vrais gens.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir les premières images de cette deuxième soirée proposée par M6, demain.

.

Regardez

.