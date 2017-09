Audiences: Laurent Ruquier conserve son public et reste au dessus du million avec "Les enfants de la télé" à 14h20 sur France 2

C'est une stabilité quasi parfaite pour France 2 et Laurent Rquuier hier après-midi à 14h20 pour la nouvelle version des "Enfants de la télé".

Le programme conserve ses téléspectateurs depuis son lancement avec 1.118.000 personnes et 10,4% de part de marché.

A noter qu'à la même heure TF1 diffuse Grands Reportages sur le camping et attire 2.239.000 personnes et 21,8% de part de marché alors que France 3 avec le cyclisme frôle le million et 997.000 téléspectateurs soit 9,4% de part de marché.

.