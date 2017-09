Les punaises de lit, le cauchemar des hôteliers qui provoque parfois une dépression ou un burn-out, découvrez pourquoi ! - VIDEO

Hier soir dans "66 minutes" sur M6, zoom sur un problème récurrent chez les hôteliers qu'ils soient deux ou cinq étoiles : Les punaises de lit.

Les professionnels du secteur sont de plus en plus nombreux et les cas se multiplient d'année en année.

Chez certains hôteliers, ce problème sanitaire peut créer dépression et burn-out.

Regardez