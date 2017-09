Les obsèques de Liliane Bettencourt seront célébrées demain à Neuilly-sur-Seine

Les obsèques de Liliane Bettencourt, l'héritière de l'Oréal décédée jeudi à l'âge de 94 ans, seront célébrées mardi à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), selon le carnet du Figaro.

La messe d'obsèques aura lieu à 15H30 en l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine, ville de banlieue parisienne où elle résidait, a annoncé sa famille dans le carnet du quotidien.

A la tête d'une fortune estimée à près de 40 milliards de dollars par le magazine Forbes en 2017, Liliane Bettencourt était la femme la plus riche au monde et occupait la 14e place des personnes les plus fortunées. C'était aussi la deuxième fortune française derrière le magnat du luxe et patron de LVMH, Bernard Arnault.