Blocage des routiers: La quasi-totalité des dépôts de carburants est libre d'accès - L'approvisionnement est normal

18h05: Cet après-midi 3% des 11 000 stations-services de France étaient vides, a indiqué l'Union française des industries pétrolières (Ufip) qui a précisé que dix dépôts étaient encore bloqués. De son côté, Total a annoncé que seulement 2% de ses 2 200 stations-services étaient à sec.

15h55: Elisabeth Borne, ministre des Transports, va réunir les syndicats et le patronat jeudi prochain, selon BFMTV



15h30: "Les routiers n'ont pas à s'inquiéter des ordonnances. Leur temps de travail n'est pas modifié", a déclaré la ministre des Transports sur BFMTV



15h00: A Ambès (Gironde), les forces de l'ordre ont délogé des routiers qui bloquaient un dépôt de carburants



13h17: La quasi-totalité des dépôts de carburants est libre d'accès - L'approvisionnement est normal (ministère des Transports)



11h28: A l'entrée de la ville d'Arras, des routiers ont mis en place un barrage filtrant

11h00: A Toulouse, le barrage filtrant a pris fin au rond-point de l'Eurocentre, sur l'A62 (France Bleu Toulouse)

10h48: BFMTV rapporte qu'à Gennevilliers, les grévistes ont levé l’occupation de l'entrée du port.



10h03: Tôt ce matin, les forces de l'ordre se sont rendus sur plusieurs sites afin d'empêcher les blocages de raffinerie. BFMTV indique qu'à Coignières, dans les Yvelines, un point de blocage a été levé.

"Nous n'avions pas les moyens de nous opposer à la levée du blocage", a précisé Axel Persson (CGT Cheminot de Trappes) à nos confrères.

09h44: «Ce n’est pas en bloquant l’économie française que nous ferons en sorte (qu’elle) aille mieux», a réagi sur RTL Benjamin Griveaux, secrétaire d’État à l’Économie. Le gouvernement continuera à «être dans le dialogue» mais aussi à «être ferme», a-t-il ajouté.

09h15: Les abords de la raffinerie de Donges, près de Nantes, en Loire-Atlantique sont bloqués selon Ouest France, empêchant des dizaines d'automobilistes de circuler près d'un rond-point.

08h02: A Caen, les routiers ont été délogés par les forces de l'ordre

07h32: Dans de nombreuses régions, les policiers sont présents depuis tôt ce matin et empêchent les blocages

07h28: Des actions étaient en cours au Havre, à Rouen, Caen, Bordeaux, La Rochelle, Marseille, Lyon ou encore Nantes, ont indiqué à l'AFP des responsables CGT et FO. Elles "se mettent en place tranquillement" partout en France, a expliqué Bruno Lefebvre de FO. En revanche, à Bordeaux et Donges (Loire-Atlantique) c'est "un peu chaud" en raison de la présence des gendarmes, "déjà en place" à l'arrivée des grévistes.

07h11: A La Rochelle, «les dépôts de carburants sont fermés», et une action est menée à un péage près de Lyon.

06h58: Près de Marseille, au dépôt pétrolier de La Mède, «rien ne rentre et rien ne sort», a affirmé Fabrice Michaud de la CGT.

06h42: Dans le Nord, une opération escargot devait se mettre en place en direction d'Arras (Pas-de-Calais), ainsi que des actions à la raffinerie de Valenciennes et devant les dépôts pétroliers de Dunkerque, toujours selon FO. Plus tôt dans la nuit, une trentaine de routiers ont bloqué les poids-lourds sur l'autoroute A22 tout près de la Belgique.

05h12: Les syndicats de routiers CGT et FO lancent ce matin un mouvement social reconductible en réponse à la réforme du Code du travail. Les organisateurs promettent de multiplier blocages et rassemblements sur des lieux stratégiques, notamment autour des bases logistiques et dépôts de carburants, déjà ciblés avant l'Euro-2016 ou en mai dernier.

04h22: "On peut s’attendre à une cinquantaine de points de blocage. Il n’y a que dans la région toulousaine où nous n’avons pas de remontée", ajoute le secrétaire général de le Fédération, dans une interview au Parisien. Et de préciser : "350 conducteurs sont disponibles, pareil dans le Nord, 150 à Rouen. En Ile-de-France mais aussi à Marseille, Lyon, Nice et dans toute la France".