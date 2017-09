Angela Merkel remporte les législatives mais se retrouve affaiblis par le succès historique de la droite nationaliste

Angela Merkel et les conservateurs allemands ont remporté les législatives de dimanche, mais ils se retrouvent affaiblis par le succès historique de la droite nationaliste et la difficulté de trouver des partenaires pour gouverner.

"Séisme électoral", résume le quotidien populaire Bild sur son site internet notant que la CDU-CSU de la chancelière avec 32,9% des voix fait "son plus mauvais score depuis 1949" et la naissance de la République fédérale, que les sociaux-démocrates du SPD (20,8%) "ont obtenu leur plus mauvais résultat de tous les temps", tandis que les nationalistes et populistes de l'AfD (13%) s'imposent comme "troisième force politique" du pays.

Mme Merkel, au pouvoir depuis 12 ans et trois mandats, a reconnu qu'elle avait espéré "un meilleur résultat" et a qualifié l'entrée de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) de "nouveau défi".

Il reviendra à la chancelière pour la quatrième fois de chercher des partenaires pour former le prochain gouvernement. Mais cette quête de majorité a été compliquée dès dimanche soir par le SPD, qui en pleine crise existentielle a décidé de se ressourcer dans l'opposition après quatre ans au gouvernement d'Angela Merkel.