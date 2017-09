Saint-Martin : 30 procédures judiciaires pour vol ou possession d'armes après le passage de l'ouragan Irma

Trente procédures judiciaires ont été "traitées" pour des faits de vol ou de possession d'armes après l'ouragan Irma à Saint-Martin, a annoncé dimanche le procureur de la République de Basse-Terre en Guadeloupe, dans un communiqué.

"A la suite du cyclone Irma, le parquet de Basse-Terre, avec le groupement de gendarmerie de Guadeloupe, a mis en place une nouvelle chaîne pénale à Saint-Martin dans les locaux de la caserne de gendarmerie de Concordia", indique le procureur Samuel Finielz.

Cette nouvelle chaîne pénale "a traité depuis le 10 septembre 30 procédures concernant 55 auteurs dont 5 mineurs", précise-t-il. Parmi elles, "18 alternatives aux poursuites ont été ordonnées, 26 convocations en justice ont été délivrées" et "2 personnes en possession d'armes de catégorie B sur des barrages d'autodéfense ont été déferrées devant un magistrat du parquet et ont été remises en liberté après notification d'une date de convocation et saisie de l'arme".

En outre, "cinq personnes en possession d'armes à feu ont été interpellées alors qu'elles commettaient des vols dans des locaux commerciaux ou en possession de marchandises volées ont été déferrées à Basse-Terre pour être jugées en comparution immédiate et ont été écrouées".