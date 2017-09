Jean-Luc Mélenchon assure ce dimanche sur son blog qu'il n'a "jamais comparé le gouvernement actuel aux nazis"

Jean-Luc Mélenchon assure ce dimanche sur son blog qu'il n'avait "jamais comparé le gouvernement actuel aux nazis" alors que ses propos samedi lors de la manifestation organisée par La France insoumise contre la réforme du Code du travail font polémique.

"Je n'ai jamais comparé le gouvernement actuel aux nazis, cela va de soi", estime le chef de file de LFI dans un billet intitulé "La marche du peuple et la diversion". M. Mélenchon avait répliqué samedi à Emmanuel Macron, pour qui "la démocratie, ce n'est pas la rue", en soulignant que "c'est la rue qui a abattu les rois, les nazis, le plan Juppé et le CPE..." et en assurant que "la bataille n'est pas finie" sur la réforme du Code du travail.

.