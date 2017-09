BFM TV, RMC et les autres activités audiovisuelles de Altice vont s'installer en juin 2018 dans de nouveaux locaux

La chaîne d'info BFMTV, la radio RMC et les autres activités audiovisuelles du groupe Altice vont s'installer en juin 2018 dans leurs nouveaux locaux situés dans le XVe arrondissement de Paris, a indiqué au JDD le responsable des activités médias du groupe.

"C'est le plus grand chantier jamais lancé depuis de très nombreuses années en France dans le secteur audiovisuel", a indiqué au Journal du dimanche Alain Weill, directeur général des activités médias d'Altice, précisant que le groupe a investi plusieurs dizaines de millions d'euros dans ce projet. Les nouveaux locaux accueilleront un millier de salariés et seront dotés de sept studios de tournage dernier cri, indique le journal.

Depuis plus de 10 ans, BFMTV, RMC et autres médias de NextRadioTV, le groupe fondé par Alain Weill et racheté par Altice, sont installés dans un autre immeuble du XVe arrondissement, situé rue d'Oradour-sur-Glane, juste de l'autre côté du périphérique. Ce projet de déménagement dans un immeuble faisant partie de Quadrans, complexe flambant neuf construit près du ministère de la Défense à Balard, est évoqué depuis début 2016.