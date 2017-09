Audience 2eme partie de soirée: Laurent Ruquier leader hier soir mais avec seulement 1 million de téléspectateurs pour "On n'est pas couché"

Hier soir, Laurent Ruquier présentait un nouveau numéro de "On n'est pas couché". L'émission diffusée en deuxième partie de soirée a attiré 1.001.000 téléspectateurs et 17,1% de part de marché sur France 2. En face, TF1 proposait un nouveau numéro du Grand Blind test qui attire 903.000 personnes et 14,3% de part de marché.

A noter le beau score de l'épisode de Bones qui était diffusé sur M6 à 23h30 et qui a attiré 978.000 téléspectateurs.