L'ancien patron de presse et président des Dernières nouvelles d'Alsace Gérard Lignac est décédé à l'issue d'une brève hospitalisation

L'ancien patron de presse et président des Dernières nouvelles d'Alsace (DNA) Gérard Lignac est décédé samedi à l'âge de 89 ans, à l'issue d'une brève hospitalisation, a annoncé à l'AFP une source au quotidien alsacien. "Nous avons appris le décès de Gérard Lignac ce samedi vers midi", a annoncé une source aux DNA. M. Lignac était arrivé à la tête des DNA en 1997, dont il a assuré la présidence jusqu'en 2011. Il avait pris la direction de l'Est Républicain en 1983 qu'il a dirigé jusqu'en 2011 également. "C'est à son initiative qu'a été constitué le groupe EBRA en 2006, par le rachat du pôle Rhône-Alpes de la Socpresse (quatre journaux, dont le Progrès et le Dauphiné Libéré)", rappellent les DNA dans un article à paraître dimanche. "Gérard Lignac avait développé l'ambition de créer un groupe important dans l'est de la France, à la faveur de la recomposition du paysage médiatique", indiquent les DNA. Le Crédit Mutuel avait "appuyé cette opération (et) prendra ensuite le contrôle complet du groupe EBRA". "Michel Lucas, président de la banque fédérative, avait succédé en 2012 à Gérard Lignac", ont ajouté les DNA. En 2012, M. Lignac était devenu actionnaire du site d'information en ligne Atlantico. Fils de médecin, né à Tomblaine près de Nancy le 18 janvier 1928, M. Lignac avait fait des études de droit. Intégrant Sciences Po, il avait fini son cursus à Harvard. "Apprécié pour son élégance et sa grande courtoisie", Gérard Lignac avait démarré sa carrière chez Thomson, l'a poursuivant à la compagnie Westinghouse, puis dans la sidérurgie, indique le journal.