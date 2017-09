Charles Bradley, chanteur de soul américain, est décédé d'un cancer samedi à l'âge de 68 ans,

Charles Bradley, chanteur de soul américain, est décédé d'un cancer samedi 23 septembre, à l'âge de 68 ans, comme l'a annoncé son agent. L'artiste a connu une trajectoire atypique en accédant à la notoriété à plus de 60 ans, avec la sortie de son premier album, No Time For Dreaming, en 2011.

Né en Floride, dans le sud-est des États-Unis, Charles Bradley a grandi à New York, où il découvre James Brown au légendaire Apollo Theater de Harlem. C’est la musique de l'interprète de Living in America qui le mènera vers sa vocation : Charles Bradley se lance alors dans une carrière de chanteur de reprises de son idole, allant jusqu'à copier sa garde-robe et à imiter le style de James Brown sur scène. Un cancer de l'estomac lui a été diagnostiqué en 2016.